نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق خالد عيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على فوز فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت لصالح فريقه بثنائية مقابل هدف.

وأكد خالد عيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه قام بدراسة فريق الزمالك بشكل جيد قبل مواجهته، موضحًا أنه شاهد المباراة الأخيرة للفريق الأبيض أمام مصر المقاصة بعناية، لوضع الخطة المناسبة.

وتابع، "الزمالك سيطر على الملعب خلال الشوط الثاني لقلة خبرات لاعبي المحلة، وحاولت تحفيز اللاعبين على الصمود حتى النهاية".

وأوضح أنه انفعل على لاعبي فريقه في بداية الشوط الثاني من أجل تضييق المساحات على لاعبي الزمالك.

وواصل، "الزمالك فريق كبير، لكني شعرت أن هناك بعض التعالي في أداء لاعبيه خلال المباراة، لذلك قلت للاعبي فريقي بين الشوطين "انتوا لاعيبة جبانة، لازم تكسبوا الماتش ده".