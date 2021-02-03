نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في وفاة مارادونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية أنه هناك تطورات جديدة بشأن وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية يوم 25 نوفمبر الماضي عن عمرٍ ناهز الـ60 عاماً وذلك عقب إصابته بسكتة قلبية.

وأشارت صحيفة Infobae الأرجنتينية إلى أنه تم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ قبل أسابيع من وفاته في منزله.

وقامت الصحيفة الأرجنتينية بنشر تسجيل صوتي بين ليوبالدو لوكي طبيب مارادونا و أوجوستينا كوساشيف معالجته النفسية وكيف تعاملا مع توقف قلبه.

وأفادت الصحيفة الأرجنتينية بأن لوكي قال للمعالجة النفسية أجوستينا كوساشيف : "هذا الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة قلبية، ليس لدي فكرة عما فعله ولكني ذاهب إلى هناك".

وأكدت الصحيفة الأرجنتينية أن المعالجة النفسية ردت على لوكي: "لا تفعل شيئاً فقط انتظرني سأحضر خلال 30 دقيقة".

وألمحت الصحيفة الأرجنتينية أن دالما مارادونا نجلة دييجو كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "آمل أن تتحقق العدالة. لكننا نعرف أيضا أن الشخص الذي قدمك لوالدي وقام بتعيينك وكان يدفع لك هو ماتياس مورلا. أنا استمعت للمكالمة الآن بين لوكي والمعالجة النفسية وتقيأت".