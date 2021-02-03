إصابة هاني أبوريدة بـ فيروس كورونا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، إن الفحص الذي خضع له هاني أبوريدة أمس الثلاثاء أظهر إصابته بالفيروس التاجي. كما أوضح هاني حتحوت، لن يستطيع السفر إلى قطر لمتابعة مباراة الأهلي والدحيل بعد إصابته بكوفيد 19، لافتًا إلى أن أبو ريدة سيجري مسحة ثانية بعد 48 ساعة.

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