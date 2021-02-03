قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن محمود جنش أخطأ في التصريح بأن محمد الشناوي هو الحارس الأفضل في مصر؛ نظرا لأن محمد أبوجبل معه في نفس الفريق.
وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، إن الزمالك قدم مباراة سيئة أمام غزل المحلة، والمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو تأخر في تغييراته.
وانتقد تراجع الزمالك أمام المحلة، بعد هدف فرجاني ساسي، قائلاً: ”عيب باتشيكو، إنه لما الزمالك بيسجل جول بيتراجع”.
كما تحدث عن لقاء سيراميكا كليوباترا وأسوان، قائلاً: ”سيراميكا كليوباترا يهاجم بشكل جيد، ولكن لايجب ألا يؤثر الاندفاع الهجومي على تمركز الدفاع”.
وتابع: ”هيثم شعبان يحاول الاستفادة من صالح جمعة بشكل يهدف لمصلحة الفريق، والأداء الدفاعي مش عيب في كرة القدم”.
وأكد ضياء السيد أن صفقة انضمام أسامة جلال إلى بيراميدز، هي الأفضل في فترة الانتقالات الشتوية، مشددًا على أن اللاعب الشاب هو مشروع أحمد حجازي جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء السيد: جنش أخطأ في تصريحاته.. وباتشيكو تأخر في تغييرات الزمالك ضد المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.