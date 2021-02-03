حتحوت: الأهلي بمونديال الأندية ومنافسوه يساعدونه في الدوري

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك تلقى هزيمة مفاجئة أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء بالدوري العام.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن الزمالك قدم مباراة سيئة أمام المحلة، وظهر بشكل باهت، بعكس ما ظهر به أمام مصر المقاصة بالأسبوع الماضي.

وأوضح أن الزمالك فقد 3 نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، ولم يستغل تواجد الأهلي في قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأتم قائلاً: ”الأهلي في مونديال الأندية، ومنافسوه يساعدونه في الدوري”.