نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يشن هجوما ناريا على باتشيكو بعد الهزيمة من المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عفت نصار نجم الزمالك السابق، الطريقة التي أدار بها باتشيكو اللقاء، وذلك في ظل أخطاء إدارة الأبيض بسبب اللاعبين الذين رحلوا خلال الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لاعب الزمالك من المفترض أن يكون له مواصفات معينة وإسلام جابر لا يليق بالقلعة البيضاء وكان يجب أن يتم اعادة النظر فى اللاعبين الراحلين".

وأضاف: "باتشيكو يتحمل جزء كبير من الخسارة أمام غزل المحلة وفشل فى إدارة المباراة عكس ما قدمه أمام غزل المحلة ويجب أن تكون كل مباراة بحسابات خاصة".

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.