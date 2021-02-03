نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي برايتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: بن ديفيز، روبيرتسون، أرنولد، فيليبس.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، ألكانتارا.

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.