نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبها السعودي يعلن فسخ عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أبها السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء فسخ تعاقده مع الأسترالي كيرج جودوين لاعب الفريق بالتراضي بينهما.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر مجلس إدارة نادي أبها إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأسترالي جودوين، بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية لظروفه العائلية الخاصة".

وأضاف :"قدم المجلس شكره للاعب على جهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية، متمنين له كل التوفيق".

وكان جودوين انضم لصفوف نادي أبها بداية الموسم الجاري وسبق له اللعب بنادي الوحدة.

ويحتل أبها المركز العاشر في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 21 نقطة.