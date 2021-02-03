نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه قبل موقعة الدحيل القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم.

وأوضح أن إصابة اللاعب خضعت لفحص طبي دقيق، تبين منه أن إصابته خفيفة، وسيتواجد بشكل طبيعي في مران الأربعاء.

يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.