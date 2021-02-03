نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يطالب الزمالك بعقد جلسة مع باتشيكو لمناقشة أخطائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة قيام مسئولو الزمالك بعقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل مناقشة وتصحيح أخطائه.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يجب أن يعقد أشرف قاسم جلسة خاصة مع باتشيكو للمناقشة في بعض الأمور، وخاصة الأخطاء الفنية".

وتابع، "باتشيكو أخطأ في إدارة مباراة اليوم، لكنه اعترف بأخطاؤه في المؤتمر الصحفي، ويجب أن توفر له الإدارة كل الدعم في التوقيت الحالي".

وشدد على ضرورة أن تقوم إدارة الزمالك وجماهير القلعة البيضاء، بتوفير كل الدعم لباتشيكو على الرغم من أخطائه.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، أمام غزل المحلة، مساء أمس الثلاثاء.