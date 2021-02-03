نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام غرناطة فى كأس إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي غرناطة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب غرناطة الدولي.

ولن تنقل المباراة بين الفريقين على آي قناة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب عدم حصول شبكة قنوات بي إن سبورت على حقوق البطولة.

ويبحث نادي برشلونة الي الصعود لدور نصف نهائي البطولة الاسبانية والمنافسة على تحقيق اول ألقاب الفريق هذا الموسم.