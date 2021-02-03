نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب فريق مانشستر سيتي في مواصلة انتصاراته في البريميرليج، عندما يواجه نظيره بيرنلي اليوم الاربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، في ملعب تيرف مور معقل الاخير، في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس 1.

ويحتل السيتيزن صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام ايفرتون.

بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، من 20 مباراة، وله مباراة مؤجلة أيضًا، ويريد تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط.