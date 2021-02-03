نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يكشف موقفه من إقالة مدرب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي البنك الأهلي عن موقفه من إقالة مدرب الفريق الفترة المقبلة بعد نتائج الفريق الغير مستقرة في المسابقة.

ونفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، ماتردد حول نية الإدارة في تغيير الجهاز الفني.

وقال نصار لبرنامج الماتش: "اتيحت لنا أكثر من فرصة حقيقية أمام المصري والتعادل مع الفريق البورسعيدي أمر جيد".

وعن حقيقة إقالة الجهاز الفني قال: "لا أعلم سبب تركيز البعض معنا بهذا الشكل، لم نناقش من الأساس فكرة تغيير الجهاز الفني".