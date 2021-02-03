مؤتمر صحفي لموسيماني والشناوي اليوم بالدوحة

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا اليوم؛ للحديث عن مباراة الدحيل المقرر لها غدا الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب جامعة قطر، في الوقت الذي تخضع فيه البعثة لإجراءات طبية مشددة، وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة منذ سفر الفريق من القاهرة.
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