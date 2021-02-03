الرياضة

مدرب غزل المحلة: لم أتوقع الفوز على الزمالك.. وحققنا أهم 3 نقاط هذا الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، بأداء المميز الذي قدمه لاعبين فريقه الذي أمام الزمالك، مشددا على أنهم بذلوا مجهود كبير طوال أحداث اللقاء.

 

وقال عيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان كل أملي تفادي الخسارة من الزمالك وسأكون كاذبا إذا قلت إنني توقعت الفوز والتغييرات كان لها مفعول السحر أمام الزمالك".

 

وأضاف: "الفوز على الزمالك أهم 3 نقاط في مشوار المحلة في الدوري ودافع قوي للفريق في الفترة المقبلة، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين".

 

ووقع الزمالك في فخ الهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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