نوير يتحدث عن مواجهة الأهلي المرتقبة في مونديال العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الحارس الألماني مانويل نوير، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ، على مشاركة فريقه في بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021 خلال الشهر الجاري.

تصريحات مانويل نوير بشأن مواجهة الأهلي المرتقبة في مونديال العالم للأندية

قال مانويل نوير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أتطلع بشوق لخوض غمار كأس العالم للأندية، لأنه سبق لنا أن تذوقنا طعم التتويج باللقب".

وتابع حارس بايرن ميونيخ: " نتطلع إلى ختامًا رائعًا لتلك السنة. وأمامنا الآن الفرصة لخوض مواجهتين في قطر، وتحدونا رغبة كبيرة في الظفر باللقب السادس".

وأضاف: "ما هي الذكريات التي تحتفظ بها عن نسخة 2013؟ لدي ذكريات إيجابية جدًا لأننا فزنا باللقب. لم تكن مباريات سهلة، وكان علينا بذل جهد كبير للفوز بالمباريات، وخاصة النهائي".

وأردف: "هل الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية مع بايرن إنجاز مميز؟ كان مثل حلم. عشنا لحظات رائعة في لشبونة سويًا كفريق ونادٍ، كما أن الوضع كان مختلفًا بسبب كورونا، لهذا كان ذلك التتويج مميزًا للغاية".

وواصل: "الفوز بالسداسية حافز إضافي. نحن نتطلع بشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية. ولدينا هدف واضح، ونريد أن ندخل غمار المنافسات بروح إيجابية".

وأردف: " هل نفكر في مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية ضد الدحيل القطري أو الأهلي المصري؟ نحن الآن نركز كليًا على منافسات الدوري، لكننا سنستعد للمباراة في الوقت المناسب".

وأتم مانويل نوير: "نعرف فريق الأهلي. إنه من فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا، لهذا قد يكون اللعب ضده مهمة صعبة، وقد كانت صعبة كذلك في 2013 (وجه الرجاء المغربي وجوانجزو إيفرجراند). ليس من السهل اللعب ضد فرق لا تعرف كثيرًا عنها".