الرياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة غرناطة فى كأس أسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي غرناطة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب غرناطة الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، لينجليت، ألبا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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