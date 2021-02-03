مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 3 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بيرنلى × مانشستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 فولهام × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 ليدز يونايتد × إيفرتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 8 أستون فيلا × وست هام يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2 ليفربول × برايتون - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي بوردو × ليل – الثامنة مساء ميتز × مونبلييه – الثامنة مساء رين × لوريان – الثامنة مساء ستاد ريمس × أنجيه – الثامنة مساء موناكو× نيس – العاشرة مساء باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 ديجون × ليون – العاشرة مساء سانت إيتيان × نانت– العاشرة مساء لانس × مارسيليا– العاشرة مساء مواعيد مباريات الدوري التونسي الترجي الرياضي × النادي البنزرتي– الرابعة عصرا مواعيد مباريات كأس إيطاليا نابولى × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN مواعيد مباريات كأس إسبانيا ليفانتى × فياريال – الثامنة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD غرناطة × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

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