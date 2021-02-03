أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأربعاء 3 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة حول إصابة المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى ..
كشف إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، موعد استلام الزمالك أموال صفقة إعارة مصطفى محمد إلي نادي جالاتا سراي التركي..
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد..
هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، محمود جنش، حارس عرين الأبيض، بسبب تصريحه بأن محمد الشناوي هو الحارس الأفضل في مصر؛ نظرًا لأن محمد أبوجبل معه في نفس الفريق..
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