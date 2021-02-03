فافرينكا يتقدم في بطولة موراي ريفر المفتوحة

استعد ستان فافرينكا بطل أستراليا المفتوحة سابقا، لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بالفوز 4-6 و6-3 و6-1 على القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين، ليتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة موراي ريفر المفتوحة للتنس في ملبورن.

وفي مباراته الرسمية الأولى منذ هزيمته أمام ألكسندر زفيريف في دور الثمانية لبطولة باريس للأساتذة العام الماضي، خسر فافرينكا الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى المجموعة الأولى المتقاربة، قبل أن يرفع من مستواه في المجموعتين التاليتين ليحسم الفوز.

وسيواصل المصنف الأول فافرينكا، الذي سدد 14 ضربة إرسال ساحقة واستغل أربع فرص من سبع لكسر إرسال منافسه في المباراة، مسعاه لتحقيق لقبه الأول منذ انتصاره في جنيف عام 2017، عندما يواجه الأسترالي أليكس بولت غدا الخميس.

وخضع فافرينكا إلى جراحة في الركبة بعد لقبه الأخير، وواجه متاعب مع الإصابات خلال 2018، ليتراجع ترتيبه إلى المركز 263 في التصنيف العالمي، ويحتل حاليا المركز 35 عالميا.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم الاثنين القادم.