أوساكا تتأهل لربع نهائي بطولة جيبسلاند للتنس

وتغلبت بولتر على الأمريكية كوكو جوف في الدور الثاني من البطولة الإعدادية لأستراليا المفتوحة وبدت في طريقها لتحقيق مفاجأة أخرى عندما تفوقت على اللاعبة اليابانية لتفوز بالمجموعة الأولى على ملعب مارجريت كورت.
وتقدمت المصنفة الثانية أوساكا، التي فازت بأستراليا المفتوحة في 2019، بنتيجة 3- 0 في المجموعة الثانية لكن منافستها البريطانية البالغ عمرها 24 عاما لم تستسلم وكسرت إرسال اللاعبة اليابانية.
ورفعت أوساكا من مستواها في رد الإرسال لتعادل النتيجة قبل أن تفوز بسهولة بالمجموعة الثالثة وتضرب موعدا في دور الثمانية مع البريطانية جوهانا كونتا أو إيرينا-كاميليا بيجو.
وتخوض المصنفة الثانية عالميا سيمونا هاليب مباراتها في الدور الثالث ضد الألمانية لورا سيجموند على الملعب نفسه في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
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