خالد عيد: الفوز على الزمالك أهم 3 نقاط فى مشوار المحلة

أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن اللاعبين قدموا مستوي كبير للغاية أمام الزمالك مشددا على أنهم بذلوا مجهودا جبارا على مدار اللقاء.
وقال أمير فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان كل أملي تفادي الخسارة من الزمالك وسأكون كاذبا إذا قلت إنني توقعت الفوز والتغييرات كان لها مفعول السحر أمام الزمالك".
وأضاف: "الفوز على الزمالك أهم 3 نقاط في مشوار المحلة في الدوري ودافع قوي للفريق في الفترة المقبلة، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين".
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