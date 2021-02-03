بول بوجبا يتوج بجائزة لاعب الشهر فى مانشستر يونايتد للمرة الخامسة

توّج الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ، اليوم بجائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر يناير، متفوقًا على كلًا من زميله هاري ماجواير، ولوك شو.

وحصل بوجبا من قبل على الجائزة أربع مرات لتكون هذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها اللاعب الفرنسي على جائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد، منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر مطلع صيف عام 2016 قادمًا من يوفنتوس.

وحصل بول بوجبا على أغلبية الأصوات على حساب كلًا من ماجواير وشو، بنسبة قدرت بنحو 55%، في ظل أدائه المميز مع النادي الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تتويج بوجبا بتلك الجائزة عن جدارة واستحقاق، حيث سجّل صاحب الـ27 عامًا هدف فوز مانشستر يونايتد على حساب كلًا من بيرنلي وفولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.