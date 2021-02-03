المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

قال محمد عادل المشرف العالم على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن هناك شرطا وحيدا لضم رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف عادل خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "سنضم اللاعب رامي ربيعة من الأهلي فورًا، ولكن فقط إذا وافق الاتحاد الدولي على مدة فترة القيد لمدة 5 أيام".

وخرج رامي ربيعة من حسابات الجهاز الفني، وتقرر عدم قيده في قائمة الأهلي المقرر مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية طالع قائمة الأهلي في كأس العالم للاندية.

وأضاف: "عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب ولن يرحل، وثقتنا فيه كبيرة، والموسم ما زال طويلا ، موسم صعب وطويل والبقاء للأقوى"