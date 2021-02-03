جاز يتفوق على بيستونز في دوري السلة الأمريكي

سجل دونوفان ميتشل 32 نقطة وأحرز بويان بوجدانوفيتش ثلاثيتين متتاليتين، ليصمد يوتا جاز أمام انتفاضة متأخرة من ديترويت بيستونز ويفوز 117-105 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وشن ديترويت هجوما شرسا ليقلص الفارق لأربع نقاط في نهاية الربع الأخير، بعد أن تأخر بفارق وصل إلى 28 نقطة.

وأتيحت فرصة لبيستونز لتقليص الفارق أكثر لكن ديلون رايت أهدر رمية ثلاثية مع تبقي دقيقة واحدة و33 ثانية.

وحسم بوجدانوفيتش انتصار جاز بتسجيله ثلاثيتين متتاليتين في طريقه لإنهاء المباراة محرزا 18 نقطة ليحقق يوتا انتصاره 12 في 13 مباراة.

وأحرز ميتشل أربع ثلاثيات واستحوذ على ست كرات مرتدة ليساعد يوتا على العودة سريعا لطريق الانتصارات بعد خسارته أمام دنفر ناجتس يوم الأحد وهي نتيجة وضعت حدا لفوزه في 11 مباراة متتالية.

وسجل مايك كونلي 20 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة وأحرز رويس أونيل رمية حاسمة في الثواني الأخيرة وأنهى المباراة مسجلا 12 نقطة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة، بينما أضاف جوردان كلاركسون 12 نقطة أيضا.

وبعد أن قدم واحدا من أسوأ عروضه خلال مسيرته، تعافى كيمبا ووكر سريعا وسجل 19 نقطة وأحرز جيسون تيتوم 27 نقطة ليفوز بوسطن سيلتيكس 111-107 على جولدن ستيت وريورز.

وأحرز داميان ليلارد 32 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 132-121 على واشنطن ويزاردز. وفاز إنديانا بيسرز 134-116 على ممفيس جريزليز بفضل 32 نقطة من دومانتاس سابونيس.