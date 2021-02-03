كونتي منفعلًا: انتر جعل يوفنتوس فى حالة تأهب ودفعنا ثمن خطأين ساذجين

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنترميلان على أن فريقه جعل منافسه يوفنتوس في حالة تأهب في مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، مشيرا إلى أن فريقه دفع ثمن خطأين ساذجين مما أسفر عن الهزيمة.
وتقدم النيراتزوري من خلال لاوتارو مارتينيز فى المباراة التى انتهت لصالح فريق السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف ، لكن كريستيانو رونالدو قاد البيانكونيري لقلب الطاولة بتسجيله هدفين.
وقال كونتي غاضبًا لـ "RAI Sport: "في الأساس، فعلنا كل شيء بأنفسنا ، يوفنتوس سجل أهدافه من أكبر خطأين ساذجين، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر قوة وعزيمة، لأننا صنعنا الكثير وعليك إنهاء تلك الفرص ضد فريق مثل يوفنتوس".
وواصل كونتي: "الأداء كان ممتازًا، كانت النتيجة سلبية فقط، جعلنا يوفنتوس في حالة تأهب، إنه أمر مخيب للآمال حقًا، لأننا استحقنا أكثر بكثير من النتيجة النهائية".
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