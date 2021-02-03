وحذر وائل جمعة في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الألمانية جميع لاعبي الأهلي من التفكير في مباراة البايرن بنصف النهائي، مؤكدا أن "كل التركيز يجب أن يكون على الدحيل أولا، لأن أي شيء غير ذلك سيكون خطأ كبير جدا، وسيكرر سيناريو مشاركة الأهلي في المونديال 2005 عندما كان الفريق على موعد مواجهة اتحاد جدة السعودي، والفائز كان سيواجه ليفربول الإنجليزي".
وزاد: "للأسف فكر لاعبو الأهلي في ليفربول فخسروا المباراة الأولى ودفعوا الثمن، وهذا من الممكن أن يتكرر أمام الدحيل إذا لم يأخذ المدرب موسيماني واللاعبون حذرهم أيضا".
وأشاد جمعة كثيرا بجماهير الأهلي واستقبالها الرائع للفريق في المطار، مؤكدا أن الجمهور كان رائعا في استقبال البعثة كعادته، وتمنى أن تكون هذه البطولة بداية لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى في المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.