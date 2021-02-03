موعد مباراة ليفربول أمام برايتون والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء نظيره برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تلعب مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتذاع مباراة ليفربول حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 2. ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي برايتون بالمرتبة رقم 17 برصيد 21 نقطة.

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