سيمونز ينضم إلى قائمة أستراليا للأولمبياد

قال بن سيمونز لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، إن تمثيل أستراليا في الألعاب الأولمبية هذا العام "شرف كبير"؛ بعد انضمامه إلى قائمة الفريق الأسترالي لكرة السلة، المكون من 24 لاعبا، اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، ضمن 12 لاعبا لديهم خبرة اللعب في دوري كرة السلة الأمريكي، كما تضم قائمة أستراليا لأولمبياد طوكيو 9 لاعبين يلعبون في دوري الأوقيانوس وثلاثة لاعبين في أوروبا.

وتقام الألعاب الأولمبية المؤجلة في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس وتأتي بعد الدور النهائي لدوري السلة الأمريكي لكن سيمونز قال إنه يأمل أن يستطيع اللعب في طوكيو.

ويتصدر سيفنتي سيكسرز حاليا القسم الشرقي في دوري السلة الأمريكي برصيد 15 انتصارا مقابل ست هزائم.

وقال سيمونز "اللعب باسم بلادي شرف كبير. أعرف أن هناك الكثير من الشكوك حاليا لكني على اتصال بالمدرب (برايان) جوريان ونأمل أن أستطيع الانضمام للفريق".

ولم يشارك سيمونز في كأس العالم 2019 للتركيز على استعداداته لدوري السلة الأمريكي، مما وجه ضربة قوية لآمال أستراليا في تحقيق لقبها الأول في المسابقة.

وانضم للتشكيلة أيضا جو إنجليز (يوتا جاز) الذي شارك في الأولمبياد ثلاث مرات وباتي ميلز (سان أنطونيو سبيرز) لكن القائمة غاب عنها آندرو بوجوت عقب اعتزاله في ديسمبر.

وتعلن اللجنة الأولمبية الأسترالية القائمة الرسمية لفريق كرة السلة المكونة من 12 لاعبا في وقت لاحق.