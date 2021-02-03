نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يبتعد عن برشلونة بهذا القرار المصيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ترك مصيره في يد إدارة ناديه الفرنسي التي تخطط لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن نيمار أعلن لأول مرة عن رغبته في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان في لهجة غير مسبوقة عندما صرح لقناة TF1 الفرنسية بأنه يرغب في الاستمرار في النادي الفرنسي وأنه سعيد في العاصمة الفرنسية بعدما تغيرت جميع الأوضاع.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن النجم البرازيلي كان قليل الظهور في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث لم يقم سوى بثلاث مقابلات فقط على مدار ما يزيد عن 4 سنوات مع قناة كانال بلس في يناير 2019 ومجلة فرانس فوتبول في ديسمبر من العام ذاته وأخيرا حواره مع قناة TF1 الفرنسية.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن النجم البرازيلي لم يعد يربط مستقبله داخل باريس سان جيرمان بنتيجة المواجهة المرتقبة ضد برشلونة يومي 16 فبراير و10 مارس المقبل في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن صفقات الصيف وقدرات النادي الفرنسي وإمكانية تجديد عقد مبابي ستبقى عوامل مؤثرة للغاية في سير المفاوضات بين نيمار ومسئولي النادي الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان تفاوض بالفعل مع نيمار والمقربين منه خلال الفترة الماضية في انتظار التوصل لاتفاق رسمي ونهائي خلال أسابيع قليلة قادمة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بإعلان النجم البرازيلي رغبته في البقاء بشكل صريح لأول مرة فإنه قد رد على تصريحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي في مجلة فرانس فوتبول بأن إدارة باريس سان جيرمان لن تتوسل إلى أي لاعب لكي يستمر مع الفريق وأنه سيبقى معهم من يريد البقاء.