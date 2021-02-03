ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان نصف النهائي

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محمد سياف - ابو ظبي - تقابل كلا من يوفنتوس وإنتر ميلان في مباراة الذَّهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا في مباراة تعد بمثابة نهائي مبكر، في مباراة مهمة للغاية بسبب حاجة بيرلو إلى فوزه بألقاب أخرى مع البيانكونيري، وبينما يرغب كونتي إلى إعادة الأمجاد الغائبة عن النيراتزوري.

ويرغب السيدة العجوز بقيادة بيرلو برد الاعتبار والأخذ بالثأر بعد الهزيمة الأخيرة أمام الغريم التقليدي نادي انتر ميلان الإيطالي المتألق هذا الموسم، كما يرغب في إعادة الأمجاد و تحقيق أول لقب له هذا الموسم.

ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تشكيلة اللعب لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف النهائي

بدأ اليوفي المباراة بخطة: 4-4-2

حارس المرمي بوفون

المدافعين : ساندرو – ديميريل – دي ليخت – كوادردو.

خط الوَسَط: رامسي – رابيو – بينتاكور – ماكييني.

و الهجوم: رونالدو – ديان كولوشيفسكي

بينما بدأ انتر ميلان بخطة: 3-5-2

حارس المرمي للنادي إنتر ميلان هاندانوفيتش

الدفاع: شكيرينيار – دي فراي – باستوني

خط الوَسَط: دارميان – باريلا – بروزوفيتش – فيدال- يونج

الهجوم: سانشيز – مارتينيز

بداية مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الشوط الأول

بدأ صاحب الأرض والميدان نادي ألأنتر ميلان بداية ممتازه و استطاع تسجيل هدف أول بأقدام لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 9 بينما عاود الضيف نادي يوفنتوس في المباراة واستطاع إدراك التعادل بأقدام نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركله جزاء تحصل عليها الكولومبي كوادرادو ليقلب الطاولة نادي يوفنتوس ويسجل الهدف الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو للمرة الثانية بعد عدم تفاهم بين حارس مرمى الإنتر ومدافعه ليستخلص رونالدو الكره ويسجلها في مرمى فارغ ويعلن تقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد وبذلك ينتهي الشوط الأول بتقدم البيانكونيري بهدفي كريستيانو رونالدو مقابل هدف ألأنتر بأقدام لأوتارو مارتينيز في الذَّهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف النهائي

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الأنتر محاولاته للعوده في النتيجة وتسجيل التعادل ظل الأنتر مستحوذا ولكن دون الوصول المرمى بشكل صريح غير في محاولة واحدة تصدي لها العملاق بوفون بشكل أكثر من رائع وظلت المباراة علي هذا الحال في شوط ضعيف فنيا بشكل كبير استطاع فيه أندريا بيرلو السيطرة على مجريات اللقاء وتسييره بالطريقة الصحيحة لتحقيق الفوز الغالي ليوفنتوس حساب المنافس التقليدي والاقتراب من النهائي.

ملخص المباراة نصف النهائي للذهاب بين يوفنتوس ضد إنتر ميلان

وبهذه النتيجة عزز نادي يوفنتوس تفوقه علي النيراتزوري حيث تواجه الفريقين في 32 مباراة في كأس إيطاليا وكانت الغلبة للبيانكونيري حيث تفوق في 16 مباراة مقابل 10 للإنتر ميلان وتعادلا في 6 مواجهات وقد حصل نادى يوفنتوس علي لقب الكأس الإيطالي ثلاثة عشر مرة مقابل سبع مرات فقط لصالح نادى ألأنتر.