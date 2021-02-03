نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عيد يكشف اسباب فوز غزل المحلة على الزمالك وحالة سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة، اراء جماهير الزمالك في خسارة الفريق أمام غزل المحلة.

وقال عيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن غزل المحلة كان موفقا اليوم وحقق فوزا غاليا أمام فريق كبير مثل الزمالك.

وتابع أن ملعب المحلة ليس به" سحر" ما حدث طبيعي لان اللاعبون يتدربون عليه باستمرار ومباريات ودية بشكل دائم.

وأضاف أن بعد تقدم الزمالك أجرى تبديلات هجومية لإدراك التعادل بعد ان استقبل الهدف الأول.

وأردف أن الزمالك بعد طرد فرجاني ساسي تقدم كثيرا للهجوم وظهرت مساحات في خط ظهره.

وأتم أن محمد سامي يعاني من كسر في الجمجمة ويخضع لفحوصات طبية غدا وأتمنى له الشفاء العاجل.