نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عيد يكشف اسباب فوز غزل المحلة على الزمالك وحالة سامي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة، اراء جماهير الزمالك في خسارة الفريق أمام غزل المحلة.
وقال عيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن غزل المحلة كان موفقا اليوم وحقق فوزا غاليا أمام فريق كبير مثل الزمالك.
وتابع أن ملعب المحلة ليس به" سحر" ما حدث طبيعي لان اللاعبون يتدربون عليه باستمرار ومباريات ودية بشكل دائم.
وأضاف أن بعد تقدم الزمالك أجرى تبديلات هجومية لإدراك التعادل بعد ان استقبل الهدف الأول.
وأردف أن الزمالك بعد طرد فرجاني ساسي تقدم كثيرا للهجوم وظهرت مساحات في خط ظهره.
وأتم أن محمد سامي يعاني من كسر في الجمجمة ويخضع لفحوصات طبية غدا وأتمنى له الشفاء العاجل.