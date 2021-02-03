نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق مرسيدس لفورمولا وان يزيح الستار عن سيارته الجديدة في مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق مرسيدس حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الثلاثاء أنه سيزيح الستار عن سيارته للموسم الجديد 2021 في الثاني من مارس المقبل.

ولم يكشف مرسيدس في بيانه المقتضب مزيدا من التفاصيل بشأن سيارته الجديدة "دبليو 12".

ويأتي الإعلان عن السيارة الجديدة لمرسيدس قبل عشرة ايام من الاختبارات المقررة في البحرين بين 12 و14 مارس، علما بأن بطولة العالم تفتتح بسباق الجائزة الكبرى في البحرين أيضا في 28 من الشهر نفسه.

وهيمن فريق مرسيدس على لقبي الصانعين والسائقين في بطولة العالم في المواسم السبعة الماضية.

ويواصل مرسيدس الاعتماد في منافسات الموسم الجديد على سائقيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.