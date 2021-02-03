نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: فخور بما قدمته مع القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا المعار إلى الإسماعيلي، أن الجميع لديه رغبة في عبور الدراويش المحنة الأخيرة.

قال حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة بشكل كبير ورغم أنه لم يشارك لضيق الوقت إلا أنه استفاد الكثير ويسعى العودة للفريق في فورمات افضل مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا سيحقق مركزا متقدما في الدوري هذا الموسم.

ولفت إلى أنه فخور بما قدمه مع الزمالك مشيرا إلى أنه كان هناك حالة سوء توفيق واجهته مع الفريق الأبيض خاصة أن السويسري كريستيان جروس كان يعتمد على 11 لاعبا فقط وحتى تغييراته كانت معروفة للاعبين.