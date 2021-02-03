ويدخل نابولي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 2-0 على بارما الأحد الماضي في الدوري، بينما يتطلع أتالانتا لاستعادة توازنه مجددا بعد الخسارة أمام لاتسيو 1-3 بالدوري أيضًا.
ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، فيما يحتل أتالانتا المركز السابع بفارق نقطة خلف نابولي.
وجاء تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة أتالانتا كالتالي:
حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي
خط الوسط: ديم، باكايوكو، زيلينسكي
خط الهجوم: لوزانو، بيتانيا، إنسيني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد والتشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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