موعد والتشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا

يستضيف فريق نابولي نظيره أتالانتا، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويدخل نابولي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 2-0 على بارما الأحد الماضي في الدوري، بينما يتطلع أتالانتا لاستعادة توازنه مجددا بعد الخسارة أمام لاتسيو 1-3 بالدوري أيضًا.

ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، فيما يحتل أتالانتا المركز السابع بفارق نقطة خلف نابولي.

وجاء تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي

خط الوسط: ديم، باكايوكو، زيلينسكي

خط الهجوم: لوزانو، بيتانيا، إنسيني.