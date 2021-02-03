المقاصة يكشف تفاصيل بيع مروان حمدي لنادي الزمالك

كشف سيد متولي مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، المبلغ المالي الذي حصل عليه النادي الفيومي مقابل بيع مروان حمدي مهاجم الفريق لنادي الزمالك.
وانتقل مروان حمدي إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت" قال متولي: "الزمالك لم يكن النادي الوحيد الذي تقدم للتعاقد مع مروان حمدي، اللاعب تلقى عرضًا سعوديًا" ، حصلنا على 11 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب للزمالك، ووضعنا بند في العقد يقتضي بحصول المقاصة على نسبة 15 % في حالة إعارته".
وتابع: "تعاقدنا مع عدة صفقات في الميركاتو الشتوي كلفتنا مليون و200 ألف جنيه لتدعيم صفوف الفريق الفيومي، وأتممنا انتقال باسم مرسي قادمًا من الإنتاج الحربي بقيمة مليون جنيه بشكل نهائي".
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