الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال العالم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم علي ملعب جامعة القطر الذي احتضن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة يوم الجمعة الماضي للمشاركة في المونديال.
يذكر أن الاهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية.
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