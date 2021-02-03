برشلونة يخشى مفاجآت غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. الليلة

يلتقي برشلونة مع غرناطة، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لوكاس كارميناس.
ومن المقرر أن تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
ويخشى برشلونة من مفاجأت الكأس مثل التي حدثت مع ريال مدريد وأتلتيكو، وذلك عندما يلتقي بغرناطة العنيد مساء الليلة.
ويسعى البرسا للتأهل لنصف نهائي الكأس، والاقتراب أكثر نحو اللقب، خاصة وأن المنافسة على اللقب باتت أسهل بعدما ودع البطولة الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
ومن المقرر أن يلتقي أيضا مساء اليوم ليفانتي مع فياريال في ربع النهائي أيضا، بينما يلتقي غدا الخميس، ريال بيتيس مع أتليتك بلباو في آخر مواجهات ربع النهائي.
جدير بالذكر أن إشبيلية كان أول المتأهلين للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا، بعدما تغلب أمس الثلاثاء، على ألميريا بهدف نظيف.
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