تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

حصل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك على البطاقة الحمراء ، خلال مواجهة فريقه أمام غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المحلة فى إطار مباريات الإسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.
وألحق زعيم الفلاحين بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء، بعدما تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول لنجمه التونسي فرجاني ساسي والذي تعرض للطرد بعد مخالفة واضحة مع لاعب غزل المحلة والتى أثارت جدلا كبيرا لحجم الإصابة التى ألمت بلاعب المحلة .
وأشهر الحكم محمد الحنفي البطاقة الحمراء لفرجاني ساسي بسبب لعبة خطرة مع لاعب غزل المحلة، ليتأكد غياب ساسي عن فريقه في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري فقط.
جدير بالذكر ان انتصار المحلة هو الأول لزعيم الفلاحين على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز على الفارس الأبيض إلى عام 2009.
وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.
ومن المفارقات أن تلك المباراة شهدت حالة طرد في صفوف الزمالك بعد إشهار البطاقة الحمراء لمدافعه عمرو الصفتي، وهو ما حدث أيضا في لقاء أمس بطرد التونسي فرجاني ساسي.
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