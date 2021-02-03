اعلن عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر عن اصابه هاني ابو ريده بفيروس كورونا.

وغرد الحضرى من خلال حسابه الشخصي تويتر : "خالص الأمنيات والدعوات القلبية للمهندس هاني ابو ريدة بعد اصابته بفيروس كورونا وتابع :" الف مليون سلامة وربنا يشفيك سريعًا وربنا يحفظك دائما من كل سوء وتقوم في أسرع وقت الف مليون سلامة كابتن هاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة هاني أبو ريدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.