وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن الزمالك يقدم أداء جيد منذ بداية الدوري المصري، بالإضافة إلى أن باتشيكو، المدير الفني للفريق ذكي ومميز.
وتابع قائلا: "الهزيمة أمام المحلة ليست نهاية العالم"، مشددًا على أن الزمالك قادر على تصحيح الأخطاء.
وأكمل أن موقف باتشيكو مثير للدهشة بعد قرارها بعدم مشاركه سيف الدين الجزيري و مروان حمدي صفقتي الفريق الجدد.
وتابع أن فرجاني ساسي نجم الفريق لم يكن في مستواه بالأمس، ولكنه كان "أفضل الوحشين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش نهاية العالم.. شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب الهزيمة من غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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