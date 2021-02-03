نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحضر الثنائي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي، كابتن الفريق اليوم وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدحيل والذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء غدا.

يشهد المؤتمر حديث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق عن رؤيتهما الخاصة باللقاء، والرد على استفسارات وسائل الإعلام.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وتخطي عقبة الدحيل لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية من قبل.