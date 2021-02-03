نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أعلن عن غياب أحد النجوم البارزين في صفوف الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الحالي بسبب إصابته في أربطة الكاحل.

و تعرض الكاميروني جويل ماتيب نجم دفاع الفريق الإنجليزي للإصابة أثناء مباراة فريقه مع توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "للأسف، اكتشفنا الآن بعد أن شاهد جميع المتخصصين إصابة ماتيب أنه سيغيب حتى نهاية الموسم لكنه سيكون جاهزًا في فترة الإعداد في الموسم المقبل".

وأضاف: "ماتيب لعب وهو مصاب وضحى من أجل الفريق، علينا أن نعترف بأنه ربما فعل ذلك. يجب ألا ننسى أنه في شالكه كان يلعب إلى حد كبير طوال الوقت، لم تكن لديه أي مشكلة مع الإصابات".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا :"لقد أنقذنا ماتيب في مباراة توتنهام عندما فاز بالتدخل ضد سون لكنه أصيب في كاحله وخاض المباراة مصابًا وهو الآن سيغيب لبقية الموسم، لذلك يمكن تخيل كيف حاول البقاء في الملعب وحاول مساعدتنا, سننتظره".