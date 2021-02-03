نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُجري مسحة طبية صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء المسحة الطبية الرسمية الخاصة بمباراة الدحيل وذلك داخل مقر إقامتها.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويشارك الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.