نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق أستون فيلا بنظيره ويست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ويستهام في الدوري الإنجليزي

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي أستون فيلا وويستهام، مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين أستون فيلا صاحب الأرض، وويستهام الضيف في هذه المباراة، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ويستهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وويستهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل أحداث المباراة على قناة Bein sports hd 2.