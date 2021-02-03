بعثة الأهلي تعاين ملعب مباراة الدحيل

يتفقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون واللاعبون، مساء اليوم، الأربعاء، أرضية ملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن مواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ، الخميس، بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويأتي هذا الإجراء كأمر متبع للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لا يسمح لها بالمران على ملعب المباراة مع أحقيتهم في تفقد أرضية الملعب فقط قبل المباراة بـ٢٤ ساعة.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء علي ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ الوصول إلى العاصمة الدوحة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كاس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.