محمد صلاح يستهدف معادلة رقم أسطورة ليفربول أمام برايتون

يستهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معادلة رقم كيني دالجيش أسطورة الريدز، وذلك عندما يلتقي مساء اليوم الأربعاء مع فريق برايتون.
ويواجه ليفربول فريق برايتون مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
ويمتلك صلاح 5 أهداف في مرمى برايتون سجلهم خلال 7 مشاركات، ويتبقى له هدف ويعادل عدد أهداف كيني دالجيش أسطورة الريدز في مرمى برايتون.
وسجل دالجيش بقميص الريدز في مرمى برايتون 6 أهداف في 10 مباريات، مما يعني أن صلاح في حالة تسجيله لهدف مساء الليلة، فسيكون مسجلا 6 أهداف في 8 مباريات أي بمعدل أفضل من أسطورة ليفربول.
ويتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج، وفي رصيده 15 هدفا مبتعدا عن سون هيونج مين وهاري كين أقرب ملاحقيه بفارق 3 أهداف.
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