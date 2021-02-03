ويلتقي الأهلي مع الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
ويشارك الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة طبية لبعثة الأهلي قبل مواجهة الدحيل بمونديال العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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