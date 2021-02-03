محاولات طبية مكثفة لتجهيز بدر بانون لمواجهة الدحيل القطري

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعة حالة بدر بانون، مدافع الفريق الذي تعرض لكدمة في كاحل القدم في نهاية مران الفريق أمس.

وقام الدكتور أحمد أبوعبلة والدكتور عبد المجيد أمين إبراهيم والدكتور محمد وفائي وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل أعضاء الجهاز الطبي بالفريق بعقد جلسات فحص مع بدر بانون داخل فندق الإقامة؛ من أجل تجهيزه ومتابعة حالته بهدف الاطمئنان عليه قبل مران الفريق مساء اليوم.

وكان الجهاز الطبي قد بذل جهودا مكثفة خلال معسكر الفريق الذي بدأ هذا الأسبوع في الدوحة على هامش الاستعداد لمنافسات كأس العالم؛ من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم محمد هاني الذي عاد بقوة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد تحسن حالة اللاعب وجاهزيته بشكل كبير من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة البنك الاهلي في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس علي ستاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.