جنش يغادر الزمالك في هذه الحالة

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أحمد جودة - القاهرة - يحظى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باهتمام خليجي لضمه في الموسم المقبل، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

وأكدت التقارير أن جنش حارس مرمى الزمالك، تلقى عرضًا من أحد الأندية الخليجية للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وفضل جنش تأجيل البت في العروض الاحترافية، لنهاية الموسم الحالي، حيث أنه ينتظر معرفة رغبة جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وما إذا كان سيعتمد عليه أو سيظل على دكة البدلاء.

ويضاف إلى ذلك، معرفة المقابل المالي الذي سيعرضه مسئولو الأبيض به في حالة تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن حارس مرمى الزمالك، يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل دون الرجوع إلى إدارة ناديه.